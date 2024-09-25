Эсминец РФ на учениях выстрелил в сторону норвежского судна

После этого команда норвежского судна все же решила прекратить ловлю рыбы и „добровольно-принудительно“ взяла курс на запад. „Адмирал Левченко“ следовал за траулером, пока тот не вышел из опасной зоны. Норвежцы рассказали об инциденте прибывшим представителям береговой охраны, а те в свою очередь связались с командой российского эсминца.

Ортен отметил, что не знал об учениях РФ, когда выходил в море, но не винит в этом российскую сторону. По его словам, ранее на другом норвежском судне, находившемся в этой же акватории, произошел пожар, и находившиеся рядом российские военные предложили экипажу свою помощь. „Они такие же люди, как и все остальные, но у них тоже есть свои приказы,“ - констатировал штурман.