Еще один чат в Signal. СМИ сообщают, что глава Пентагона делился планами ударов по хуситам с женой и братом

Об этом втором чате сначала рассказала со слов своих анонимных собеседников New York Times, а затем, со ссылкой на собственные источники — сайт CNN.

По данным New York Times, Пит Хегсет поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом чате в Signal 15 марта.

О чате журналистам рассказали четыре человека. По словам некоторых из них, информация включала в себя расписание вылетов истребителей F/A-18 Hornets, которые должны были нанести удары по повстанцам-хуситам в Йемене.

По сути это были те же планы, о которых узнал редактор Atlantic Джеффри Голдберг, когда марте его случайно добавили в другой чат в Signal. Голдберг узнал о готовящихся ударах также 15 марта.