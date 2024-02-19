ЕС запустила оборонительную операцию в Красном море

“Евросоюз оперативно реагирует на необходимость восстановления безопасности на море и свободы судоходства в стратегически важном морском коридоре. Эта операция сыграет ключевую роль в обеспечении коммерческих интересов и безопасности в интересах ЕС и всего международного сообщества", - сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Операция ASPIDES обеспечит военно-морское присутствие ЕС в районе, где с октября 2023 года хуситы атакуют международные коммерческие суды.
“В рамках своего оборонительного мандата операция будет обеспечивать ситуационную осведомленность на море, сопровождать суда и защищать их от возможных разных атак на море”, - сообщили в ЕС.
Операция будет действовать вдоль основных морских линий сообщения в Баб-эль-Мандебском проливе и Ормузском проливе, а также в международных водах Красного моря, Аденского залива, Аравийского моря, Оманского залива и Персидского залива.
Командующим операцией будет коммодор Василиос Грипарис, а командующим силами - контр-адмирал Стефано Костантино. Штаб операции будет базироваться в Лариссе, Греция.