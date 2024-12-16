ЕС ввёл санкции против Тины Канделаки и Ларисы Долиной

Всего в новом санкционном списке ЕС 54 физических лица и 30 компаний из России и других стран, которые Евросоюз считает ответственными за угрозу территориальной целостности и независимости Украины. В их числе военные, причастные к артиллерийскому обстрелу детской больницы „Охматдет“ в Киеве 8 июля, руководство нескольких энергетических компаний, лица, которых ЕС считаете ответственными за депортацию украинских детей и пророссийскую пропаганду, а также два северокорейских чиновника.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерской стороне при обсуждении нового санкционного списка удалось добиться исключения из него некоторых крупных фигур российской политики. Об этом сообщает „Коммерсантъ“. В числе тех, кто в итоге не попал под санкции ЕС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев), постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, Олимпийский комитет России и два футбольных клуба, уточнил Сийярто.