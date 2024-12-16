ЕС ввёл санкции против Тины Канделаки и Ларисы Долиной

Всего в новом санкционном списке ЕС 54 физических лица и 30 компаний из России и других стран, которые Евросоюз считает ответственными за угрозу территориальной целостности и независимости Украины. В их числе военные, причастные к артиллерийскому обстрелу детской больницы „Охматдет“ в Киеве 8 июля, руководство нескольких энергетических компаний, лица, которых ЕС считаете ответственными за депортацию украинских детей и пророссийскую пропаганду, а также два северокорейских чиновника.