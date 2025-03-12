ЕС вводит ответные пошлины на американские товары

Представитель Белого дом Куш Десаи заявил, что запланированный 25-процентный тариф на „сталь и алюминий без каких-либо исключений вступит в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров“ со среды, 12 марта. Новый тариф коснется и Евросоюза, в связи с чем Еврокомиссия (ЕК) уже заявила, что ЕС в ответ на это введет пошлины на американские товары стоимостью 26 миллиардов евро.
Еврочиновники подчеркнули, что „готовы работать с администрацией США“ для поиска решения. „Меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено“, - отметили в Брюсселе.
Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), действия Вашингтона „вредят бизнесу и потребителям“. „Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места, - сказала она. - Цены вырастут и в Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес“.
Канадский губернатор предложил контрмеры против увеличения тарифов
Дальше всех с контрмерами против введения новых американских пошлин пошел глава канадской провинции Онтарио Даг Форд. Он пригрозил, что введет 25-процентный тариф на всю электроэнергию, поставляемую в США. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что поручил с 12 марта удвоить до 50% пошлины на всю сталь и алюминий, поставляемые из Канады.
После ответа Трампа Форд сообщил, что приостанавливает введение нового тарифа на электроэнергию. Он сослался также на свой разговор с министром торговли США Говардом Латником. „Мы оба пришли к согласию, что нужно сохранять хладнокровие“, - указал губернатор. В свою очередь советник по торговле президента США Питер Наварро заявил, что Вашингтон не планирует повышать вдвое пошлины на продукцию из Канады.
В начале февраля Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на все товары из Канады, на которые распространяется действие соглашения о свободной торговле между этими странами. С тех пор американский президент уже дважды откладывал их введение, в последний раз - до 2 апреля.