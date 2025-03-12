ЕС вводит ответные пошлины на американские товары

Представитель Белого дом Куш Десаи заявил, что запланированный 25-процентный тариф на „сталь и алюминий без каких-либо исключений вступит в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров“ со среды, 12 марта. Новый тариф коснется и Евросоюза, в связи с чем Еврокомиссия (ЕК) уже заявила, что ЕС в ответ на это введет пошлины на американские товары стоимостью 26 миллиардов евро.

Еврочиновники подчеркнули, что „готовы работать с администрацией США“ для поиска решения. „Меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено“, - отметили в Брюсселе.