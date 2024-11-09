ЕС в гостях у Орбана решил „сделать Европу снова великой“

В новых геополитических условиях, после победы Дональда Трампа в США и распада правящей коалиции в Германии, лидеры Европейского Союза и его стран ищут способы укрепить позиции блока. Поэтому центральной темой неформального саммита ЕС в Будапеште в пятницу, 8 ноября, стала конкурентоспособность на мировом рынке. У участников встречи даже не хватило времени на запланированное обсуждение ситуации в Грузии, сообщила DW представительница Евросоюза.