2024.11.09 18:03

ЕС в гостях у Орбана решил „сделать Европу снова великой“

 
Deutsche Welle
Viktoras Orbanas
Viktoras Orbanas
ФОТО: ATTILA KISBENEDEK | AFP / Scanpix

После победы Трампа на выборах президента США лидеры ЕС и его стран на саммите в Будапеште решили провести реформы для восстановления конкурентоспособности. Они оказались столь срочными, что Грузию обсудить не успели.

В новых геополитических условиях, после победы Дональда Трампа в США и распада правящей коалиции в Германии, лидеры Европейского Союза и его стран ищут способы укрепить позиции блока. Поэтому центральной темой неформального саммита ЕС в Будапеште в пятницу, 8 ноября, стала конкурентоспособность на мировом рынке. У участников встречи даже не хватило времени на запланированное обсуждение ситуации в Грузии, сообщила DW представительница Евросоюза.

И все-таки глава Евросовета Шарль Мишель успел встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе накануне, на форуме Европейского политического сообщества. По словам собеседницы DW, Мишель призывал Кобахидзе вернуться на путь евроинтеграции. Пока этот процесс остается де-факто замороженным в связи с принятием Тбилиси законов об иностранном влиянии и „защите семейных ценностей“, противоречащих принципам Евросоюза. Ранее в Еврокомиссии подчеркивали, что для продолжения европейского курса Грузии необходимо отменить эти законы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии