ЕС в гостях у Орбана решил „сделать Европу снова великой“

В новых геополитических условиях, после победы Дональда Трампа в США и распада правящей коалиции в Германии, лидеры Европейского Союза и его стран ищут способы укрепить позиции блока. Поэтому центральной темой неформального саммита ЕС в Будапеште в пятницу, 8 ноября, стала конкурентоспособность на мировом рынке. У участников встречи даже не хватило времени на запланированное обсуждение ситуации в Грузии, сообщила DW представительница Евросоюза.
И все-таки глава Евросовета Шарль Мишель успел встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе накануне, на форуме Европейского политического сообщества. По словам собеседницы DW, Мишель призывал Кобахидзе вернуться на путь евроинтеграции. Пока этот процесс остается де-факто замороженным в связи с принятием Тбилиси законов об иностранном влиянии и „защите семейных ценностей“, противоречащих принципам Евросоюза. Ранее в Еврокомиссии подчеркивали, что для продолжения европейского курса Грузии необходимо отменить эти законы.