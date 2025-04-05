ЕС: удар по Кривому Рогу говорит о неготовности РФ к миру

Аналогичную позицию высказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. „Россия стремится к войне, а не к миру, и нападения на мирных жителей, включая детей, являются жестоким доказательством этого“, - написал он в соцсети Х.

„Трагические и бесчеловечные кадры из Кривого Рога. Еще одна безрассудная российская атака на густонаселенный жилой район“, - написала глава европейской дипломатии в соцсети Х. „Россия продолжает уничтожать Украину, никакого интереса к миру“, - добавила она.

Ракетный удар российской армии по Кривому Рогу, унесший жизни не менее 18 человек, говорит о неготовности властей РФ к миру. С такой позицией выступила в пятницу, 4 апреля, Кая Каллас - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис опубликовал кадры жертв в Кривом Роге и написал: „Вот перемирие по-путински“.

„Мясник в Кремле снова взялся за дело - убивает невинных людей. Мир? Какой мир? Политика России - это война“, - написала в соцсети Х глава МИД Латвии Байба Браже.

МИД Чехии: Это зверство

Удар по Кривому Рогу осудили и в других странах ЕС. „Вся Европа идет на выходные, но украинцы живут в другой реальности. Только что баллистическая ракета попала в жилой район в Кривом Роге, - написал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. - Это очередная российская атака, но к такому невозможно привыкнуть. Вот почему мы должны ускорить поддержку Украины“.