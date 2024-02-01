ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро

 
Deutsche Welle
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Лидеры всех 27 государств - членов Евросоюза согласовали выделение Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро, сообщил в своем аккаунте в соцсети X председатель Европейского совета Шарль Мишель. Такое решение было принято на специальном заседании Евросовета в Брюсселе в четверг, 1 февраля. "ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - написал Мишель.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что первый транш европейской помощи в размере 4,5 млрд евро страна ожидает получить уже в марте этого года.

Накануне сообщалось, что за выделение финансовой помощи Украине выступают 26 из 27 стран ЕС. Единственным европейским лидером, выступавшим против перечисления средств, был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Тяжелые переговоры с Орбаном

В декабре 2023 года Виктор Орбан выступал против решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру выйти за кофе в ходе обсуждения пути Украины в ЕС. Как итог, Орбан формально не присутствовал на голосовании, и решение удалось принять без его участия. Однако тогда же Венгрия заблокировала проект бюджета Евросоюза, в котором была предусмотрена помощь Украине.

Сообщается, что на этот раз в рамках компромисса с Виктором Орбаном Европейский совет обязался проводить ежегодные дебаты по оказанию помощи Украине на основе отчетов Еврокомиссии.

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