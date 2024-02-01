ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что первый транш европейской помощи в размере 4,5 млрд евро страна ожидает получить уже в марте этого года.

В декабре 2023 года Виктор Орбан выступал против решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру выйти за кофе в ходе обсуждения пути Украины в ЕС. Как итог, Орбан формально не присутствовал на голосовании, и решение удалось принять без его участия. Однако тогда же Венгрия заблокировала проект бюджета Евросоюза, в котором была предусмотрена помощь Украине.