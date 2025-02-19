ЕС согласовал очередной пакет санкций в отношении России

На фоне продолжающегося военного вторжения России в Украину государства ЕС в среду, 19 февраля, согласовали очередной, 16-й, пакет санкций против страны, проявившей агрессию. Как сообщила Польша, являющаяся сейчас председателем Совета ЕС, ограничения вступят в силу 24 февраля 2025 года - в третью годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины .

Как сообщает корреспондент DW, в рамках нового пакета санкций еще 13 российских банков будут отключены от системы SWIFT. Кроме того, восемь российских медиакомпаний лишатся своих лицензии для работы на территории ЕС. Кроме того, вводится широкий запрет на импорт российского алюминия и алюминиевых сплавов, а также запрет на экспорт устройств, которые могут быть использованы для управления боевыми беспилотниками. Здесь подразумеваются, например, приставки для видеоигр.