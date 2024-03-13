ЕС снял санкции с сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа

В документе это решение объясняется тем фактом, что его сын Павел также находится под санкциями и является прямым наследником. Из-за чего "целесообразно сохранить" санкции против активов Евгения Пригожина.

Кроме того, Евросоюз убрал из санкционного списка ряд физических лиц в связи с их смертью, в том числе командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, погибшего вместе с Евгением Пригожиным при крушении самолета в августе прошлого года, депутатов Госдумы Николая Борцова и Дмитрия Зубарева, а также замминистра обороны РФ Геннадия Жидко. При этом самого Пригожина из списка не удалили.

Сооснователь " Яндекса " Аркадий Волож исключен из санкционного списка Евросоюза. Соответствующие изменения списка опубликованы в Журнале Европейского совета во вторник, 12 марта. Помимо Воложа санкции сняты с бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и гражданина Словакии Йозефа Хамблека, который возглавляет европейское отделение основанного в России мотоклуба "Ночные волки".

"Существует вероятность того, что в противном случае соответствующие активы будут использованы для финансирования агрессивной войны России против Украины или других действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.

Санкции из-за войны России против Украины

Аркадий Волож подпал под европейские санкции в июне 2022 года на фоне российского вооруженного вторжения в Украину. Вскоре после этого Волож покинул руководящие посты в "Яндексе" и международных дочерних структурах группы.

В августе 2023 года Волож впервые с начала войны выступил против действий российских войск в Украине, назвав вторжение "варварским". Вскоре после этого стало известно, что бизнесмен попросил Евросоюз снять с него санкции.