ЕС разрешит своим членам блокировать поставки газа из России

Европейский Союз подготовил законопроект, который позволит его членам самостоятельно блокировать импорт газа из России. Об этом сообщает в пятницу, 8 декабря, издание Financial Times. Согласно проекту, любая страна Евросоюза сможет "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ компаниям из России и Беларуси к своим газопроводам и терминалам сжиженного природного газа (СПГ).

После начала войны России против Украины Евросоюз существенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей. К 2027 году ЕС планирует полностью отказаться от поставок ископаемого топлива из России. Однако до сих пор свыше десятой части поставок газа в ЕС приходится на РФ. По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года российский газ составил около 12% от общего объема газового импорта в Евросоюз. Некоторые страны, в частности Австрия и Венгрия, по-прежнему в значительной степени зависят от поставок российского газа.