ЕС примет ответные меры на решение Трампа о пошлинах

Фон дер Ляйен назвала дополнительные сборы неправомерными и наносящими ущерб Евросоюзу. „Они не останутся без ответа и приведут к решительным и соразмерным контрмерам“, - подчеркнула она. По словам главы ЕК, Евросоюз будет действовать для защиты своих экономических интересов и встанет на сторону работников, компаний и потребителей в своих странах.
Возможно возобновление штрафных сборов на товары из США
Какие именно меры примет ЕС, Урсула фон дер Ляйен не уточнила. Как отмечает dpa, считается вероятным возобновление специальных сборов на импорт произведенных в США джинсов, виски, мотоциклов, арахисового масла и других товаров. Эти тарифы, введенные ЕС в ответ на наложенные Трампом во время его предыдущего президентского срока пошлины на импорт европейской стали и алюминия, были приостановлены по согласованию с администрацией Джо Байдена.
В свою очередь еврокомиссар по торговле и экономической политике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС в настоящее время изучает масштаб штрафных мер Трампа и примет после этого ответные меры. Шефчович также подчеркнул, что Брюссель готов к переговорам и поиску решений, выгодных для обеих сторон.
Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия
Накануне Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт стали и алюминия. Таможенные тарифы коснутся всех стран, включая государства, которые ранее пользовались беспошлинными квотами. По словам представителя Белого дома, указ о повышении таможенных пошлин вступит в силу 4 марта.
Советник американского президента по экономике Питер Наварро заявил журналистам, что повышение пошлин поможет сталелитейной и алюминиевой промышленности США и укрепит нацбезопасность Америки. „Речь идет не только о торговле. Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Америке никогда не придется полагаться на иностранные государства в таких важнейших отраслях, как сталелитейная и алюминиевая“, - подчеркнул он.