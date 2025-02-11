ЕС примет ответные меры на решение Трампа о пошлинах

Какие именно меры примет ЕС, Урсула фон дер Ляйен не уточнила. Как отмечает dpa, считается вероятным возобновление специальных сборов на импорт произведенных в США джинсов, виски, мотоциклов, арахисового масла и других товаров. Эти тарифы, введенные ЕС в ответ на наложенные Трампом во время его предыдущего президентского срока пошлины на импорт европейской стали и алюминия, были приостановлены по согласованию с администрацией Джо Байдена.

Фон дер Ляйен назвала дополнительные сборы неправомерными и наносящими ущерб Евросоюзу. „Они не останутся без ответа и приведут к решительным и соразмерным контрмерам“, - подчеркнула она. По словам главы ЕК, Евросоюз будет действовать для защиты своих экономических интересов и встанет на сторону работников, компаний и потребителей в своих странах.

В свою очередь еврокомиссар по торговле и экономической политике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС в настоящее время изучает масштаб штрафных мер Трампа и примет после этого ответные меры. Шефчович также подчеркнул, что Брюссель готов к переговорам и поиску решений, выгодных для обеих сторон.

Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия

Накануне Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт стали и алюминия. Таможенные тарифы коснутся всех стран, включая государства, которые ранее пользовались беспошлинными квотами. По словам представителя Белого дома, указ о повышении таможенных пошлин вступит в силу 4 марта.