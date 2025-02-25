ЕС предложил Украине свою сделку по редкоземельным металлам

Евросоюз предложил Киеву заключить свою сделку по доступу к „критически важным“ ресурсам, которыми располагает Украина, сообщил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне в понедельник, 24 февраля. „21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства“, - сказал Сежурне, не уточнив, о каких именно ресурсах идет речь.

По его словам, он озвучил соответствующее предложение украинским чиновникам во время визита в Киев 24 февраля. При этом Сежурне подчеркнул, что сделка будет взаимовыгодной, и заверил в том, что Европа никогда не потребует соглашения, которое будет невыгодна для Киева.