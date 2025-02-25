ЕС предложил Украине свою сделку по редкоземельным металлам

Евросоюз предложил Киеву заключить свою сделку по доступу к „критически важным“ ресурсам, которыми располагает Украина, сообщил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне в понедельник, 24 февраля. „21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства“, - сказал Сежурне, не уточнив, о каких именно ресурсах идет речь.
По его словам, он озвучил соответствующее предложение украинским чиновникам во время визита в Киев 24 февраля. При этом Сежурне подчеркнул, что сделка будет взаимовыгодной, и заверил в том, что Европа никогда не потребует соглашения, которое будет невыгодна для Киева.
Глава Евросовета Антониу Кошта со своей стороны заявил, что ЕС не собирается требовать от Украины природных ресурсов в обмен на финансовую и военную помощь. „В последние три года Евросоюз был большим донором в деле поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности“, - отметил Кошта.
Требование Трампа по редкоземельным металлам
Предложение ЕС прозвучало на фоне обсуждения сделки по природным ресурсам между Украиной и США. Первым идею предоставить доступ к добыче редкоземельных металлов в Украине в обмен на военную помощь озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Это заинтересовало президента США Дональда Трампа, который в рамках сделки потребовал от Киева возместить 500 млрд долларов, которые, по его словам, уже потрачены Вашингтоном на поддержку Украины.
В предложенном США варианте соглашения ничего не говорилось о гарантиях безопасности для Киева, и Зеленский отказался подписывать его. После этого Трамп обрушился с резкой критикой на украинского президента и потребовал предоставить США доступ не только к редкоземельным металлам, но и к нефти, и всему, „что мы можем получить“.
Зеленский отказывается от сделки с США
В свою очередь Зеленский отказался признавать, что Украина должна США за помощь 500 млрд долларов. „Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже 100 млрд долларов, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант - это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты. Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев“, - сказал Зеленский.
Позднее Трамп заявил, что Вашингтон и Киев, несмотря на публичные споры, близки к заключению сделки. „Согласованы почти все ключевые детали. Мы намерены завершить их как можно скорее, чтобы приступить к подписанию документа“, - сказал Трамп.
По его словам, соглашение может быть подписано в ближайшие две недели во время визита Зеленского в Вашингтон. При этом, как сообщили источники CNN, „проблемные технические детали“, включая вопрос гарантий безопасности для Украины, стороны решили оставить до дальнейших обсуждений.