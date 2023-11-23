ЕС посылает 50 сотрудников Frontex на границу Финляндии с РФ

Первые пять погранпереходов прекратили работу на прошлой неделе: четыре из девяти ("Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа") - в ночь на 18 ноября, пятый КПП, "Вартиус", - 19 ноября. Перед этим финские власти отправили на помощь пограничникам в "Вартиусе" вооруженные силы.

С августа текущего года на границе Финляндии с Россией резко увеличилось число просителей убежища из Ирака, Сирии, Йемена, Сомали и других стран Ближнего Востока и Африки. У большинства из них нет документов, необходимых для въезда в Финляндию. С начала ноября число таких мигрантов на российско-финской границе превысило 600 человек.