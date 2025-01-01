ЕС подготовлен к угрозам Трампа повысить таможенные сборы

Европейский Союз хорошо подготовлен к возможному повышению тарифов новой администрацией США, считает координатортрансатлантических связей в правительстве ФРГ Тобиас Линднер. „Если Дональд Трамп введет высокие тарифы против Европейского Союза, то ЕС готов к этому“, - сказал Линднер в интервью агентству AFP, опубликованном в среду, 1 января. По его словам, Евросоюз очень внимательно рассмотрит соответствующие контрмеры, но в настоящее время он не будет раскрывать подробности.