ЕС поддержал решение суда ООН по палестинским территориям

Европейский Союз приветствовал постановление Международного суда ООН в Гааге, согласно которому политика Израиля по созданию поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право. Заключение суда о незаконности сохраняющегося присутствия Израиля на палестинских территориях соответствует в целом позиции Брюсселя, заявил вечером в субботу, 20 июля, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

„На фоне нарушений норм международного права во всем мире мы морально обязаны подтвердить нашу непоколебимую приверженность всем решениям суда ООН независимо от того, по каким вопросам они вынесены. Нам нужно тщательно проанализировать заключение Международного суда и его возможные последствия для политики Евросоюза“, - сказал Боррель.