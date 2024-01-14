ЕС планирует запретить использование фторсодержащих газов в электроэнергетике

F-газы уже много лет используются в электронике, холодильном оборудовании, системах кондиционирования воздуха, противопожарном оборудовании и т. д. Они имеют очень высокий потенциал глобального потепления (GSP), который относится к тепловому воздействию вещества на климат и выражается в эквиваленте CO2.

Газ гексафторид серы (SF6), используемый для высокого напряжения в электрораспределительных сетях, является одним из самых агрессивных, поскольку их GSP в 22 800 раз больше, чем у углекислого газа.

В целях реализации Кигалийских поправок к Монреальскому протоколу, одобренных в 2016 году, которые обеспечивает защиту климата от тяжелых последствий GSP (потребление и производство гидрофторуглеродов), ЕС вносит поправки в требования действующего регулирования F-газов, определяя ужесточение контроля и сокращение объемов выдаваемых квот. И это несмотря на то, что альтернатив таким газам мало, например, в электроэнергетическом секторе.