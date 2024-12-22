ЕС планирует новый пакет санкций против России

Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей также планируют ввести запреты на въезд и замораживание активов для лиц, причастных к шпионажу в пользу России и проведению дезинформационных кампаний, включая те, которые нацелены против Германии.

В то же время в Брюсселе признают сложность отслеживания причастности таких лиц к „гибридным атакам“ со стороны России и сбора соответствующих доказательств. В связи с этим пока не решено, будут ли 24 февраля одобрены и санкции за шпионаж и дезинформацию, отмечает Welt am Sonntag.