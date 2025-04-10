ЕС отложил введение ответных пошлин против США на 90 дней

Евросоюз отложит введение ответных пошлин на импорт товаров из США на 90 дней в ответ на их приостановку Вашингтоном. Об этом в четверг, 10 апреля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
„Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Пока мы завершаем принятие контрмер ЕС, получивших сильную поддержку наших государств-членов, мы отложим их на 90 дней“, - говорится в ее заявлении. Вместе с тем, отметила политик, если переговоры не увенчаются успехом, контрмеры вступят в действие. „Как я уже говорила, все варианты остаются на столе переговоров“, - добавила фон дер Ляйен.
ЕС согласовал введение ответных пошлин на импорт из США
7 апреля комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович сообщил, что Брюссель планирует ввести первые ответные пошлины на товары из Соединенных Штатов с 15 апреля. Они будут включать в себя специальные тарифы на американские джинсы, виски, арахисовое масло, мотоциклы и другие товары.
Шефчович анонсировал, что позднее будет согласован полный список товаров, которых коснутся ответные сборы. Пошлины на другую продукцию из США, как предполагалось, должны были вступить в силу в середине мая. Согласно планам, они затронут сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, птицу, говядину, некоторые морепродукты, орехи, яйца, молочные продукты, сахар и овощи. Кроме того, в список могут внести некоторые промышленные товары, изделия из кожи, бытовую технику, инструменты, пластмассы и древесину.
Трамп приостановил введение пошлин для большинства стран. Европейские рынки отреагировали ростом
В среду, 9 апреля, Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней введения дополнительных торговых пошлин для стран, которые не отреагировали ответными мерами против Вашингтона. В течение этого периода для них будет действовать тариф в размере 10%.
Одновременно Трамп заявил о повышении пошлин на импорт из Китая - со 104% до 125%. Оба решения вступают в силу немедленно, уточнил он.
После этого индекс STOXX 600, включающий 600 европейских компаний из 17 стран поднялся на 5,9% утром 10 апреля. Немецкий индекс DAX на утренних торгах вырос на 8,2 процента, французский CAC 40 - на 5,4 процента, а британский FTSE 100 увеличился на 4 процента. Ранее на решение Трампа отреагировали ростом индексы на биржах США и ряда азиатских стран.