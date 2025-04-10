ЕС отложил введение ответных пошлин против США на 90 дней

7 апреля комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович сообщил, что Брюссель планирует ввести первые ответные пошлины на товары из Соединенных Штатов с 15 апреля. Они будут включать в себя специальные тарифы на американские джинсы, виски, арахисовое масло, мотоциклы и другие товары.

Шефчович анонсировал, что позднее будет согласован полный список товаров, которых коснутся ответные сборы. Пошлины на другую продукцию из США, как предполагалось, должны были вступить в силу в середине мая. Согласно планам, они затронут сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, птицу, говядину, некоторые морепродукты, орехи, яйца, молочные продукты, сахар и овощи. Кроме того, в список могут внести некоторые промышленные товары, изделия из кожи, бытовую технику, инструменты, пластмассы и древесину.