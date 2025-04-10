2025.04.10 15:25

ЕС отложил введение ответных пошлин против США на 90 дней

 
Deutsche Welle
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen
ФОТО: Wiktor Dabkowski | Scanpix

Евросоюз отложил введение ответных пошлин на импорт из США после того, как аналогичные меры предпринял Дональд Трамп, объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз отложит введение ответных пошлин на импорт товаров из США на 90 дней в ответ на их приостановку Вашингтоном. Об этом в четверг, 10 апреля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

„Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Пока мы завершаем принятие контрмер ЕС, получивших сильную поддержку наших государств-членов, мы отложим их на 90 дней“, - говорится в ее заявлении. Вместе с тем, отметила политик, если переговоры не увенчаются успехом, контрмеры вступят в действие. „Как я уже говорила, все варианты остаются на столе переговоров“, - добавила фон дер Ляйен.

ЕС согласовал введение ответных пошлин на импорт из США

7 апреля комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович сообщил, что Брюссель планирует ввести первые ответные пошлины на товары из Соединенных Штатов с 15 апреля. Они будут включать в себя специальные тарифы на американские джинсы, виски, арахисовое масло, мотоциклы и другие товары.

Шефчович анонсировал, что позднее будет согласован полный список товаров, которых коснутся ответные сборы. Пошлины на другую продукцию из США, как предполагалось, должны были вступить в силу в середине мая. Согласно планам, они затронут сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, птицу, говядину, некоторые морепродукты, орехи, яйца, молочные продукты, сахар и овощи. Кроме того, в список могут внести некоторые промышленные товары, изделия из кожи, бытовую технику, инструменты, пластмассы и древесину.

Трамп приостановил введение пошлин для большинства стран. Европейские рынки отреагировали ростом

В среду, 9 апреля, Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней введения дополнительных торговых пошлин для стран, которые не отреагировали ответными мерами против Вашингтона. В течение этого периода для них будет действовать тариф в размере 10%.

Одновременно Трамп заявил о повышении пошлин на импорт из Китая - со 104% до 125%. Оба решения вступают в силу немедленно, уточнил он.

После этого индекс STOXX 600, включающий 600 европейских компаний из 17 стран поднялся на 5,9% утром 10 апреля. Немецкий индекс DAX на утренних торгах вырос на 8,2 процента, французский CAC 40 - на 5,4 процента, а британский FTSE 100 увеличился на 4 процента. Ранее на решение Трампа отреагировали ростом индексы на биржах США и ряда азиатских стран.

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