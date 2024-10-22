ЕС осудил вмешательство РФ в еврореферендум в Молдове

Евросоюз резко раскритиковал Россию за попытки повлиять на политический курс Молдовы в ходе прошедших в стране президентских выборов и референдума о евроинтеграции. „Европейский Союз осуждает беспрецедентное злонамеренное вмешательство России в президентские выборы и конституционный референдум в Молдове. Мы продолжим поддерживать устойчивость и прогресс Республики Молдова на пути вступления в ЕС“, - говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля , опубликованном во вторник, 22 октября.

Россия и ее прокси развернули масштабную гибридную кампанию по подрыву демократического голосования в Молдове, говорится в документе. Несмотря на это граждане Молдовы „сделали исторический выбор, закрепив свое будущее в Европейском Союзе“, отметил Боррель. „Это голосование отражает их стремление к мирной, независимой, стабильной, демократической и процветающей Молдове“, - подчеркнул он, добавив, что Евросоюз приветствует результаты референдума, в ходе которого большинство граждан, хоть и с небольшим перевесом, высказались за сближение страны с ЕС.