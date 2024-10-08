ЕС одобрил создание нового санкционного механизма против РФ

Инициатива Борреля

В рамках этого механизма планируется создание отдельного санкционного списка, в который будут добавляться физические и юридические лица. Их активы будут замораживаться, гражданам и компаниям в ЕС будет запрещено предоставлять им средства. А людям - фигурантам данного списка также запретят въезжать на территорию Евросоюза.