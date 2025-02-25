ЕС не предлагал Украине новую сделку по минералам

„Эти дискуссии возникли не сейчас и не в свете возможных актуальных событий. Партнерство, которое мы поддерживаем с нашими украинскими друзьями, началось четыре года назад“, - сказал представитель Еврокомиссии . По его словам, еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, общаясь со своими украинскими коллегами в Киеве 24 февраля, подтвердил приверженность Евросоюза этому меморандуму о взаимопонимании. „Мы подтвердили свою приверженность ему и, конечно, с нетерпением ждем его выполнения“, - подчеркнул Ренье.

В Еврокомиссии опровергли сообщения о якобы новом предложении Европейского Союза Украине о заключении сделки по доступу к критически важным ресурсам. „Никакого предложения нет“, - сказал официальный представитель Еврокомиссии Томас Ренье на брифинге во вторник, 25 февраля, в Брюсселе. Он пояснил, что ЕС и Украина официально являются партнерами в сфере критически важных видов сырья, и это партнерство закреплено в меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2021 году.

Брюссель: Речь не идет о конкуренции с США

Далее он пояснил, что это сотрудничество направлено не только на обеспечение цепочек поставок для ЕС, но и на создание преимуществ для партнеров, таких как добавленная стоимость и наращивание потенциала на местах, чтобы обеспечить взаимную выгоду. „Как видите, речь идет о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-либо конкуренции с США“, - резюмировал официальный представитель Еврокомиссии.