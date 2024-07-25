ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в споре о нефти из России

„На вчерашней встрече торговых представителей из стран ЕС <…> никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы“, - пишет газета Financial Times (FT) в четверг, 25 июля, со ссылкой на данные из трех источников.

Один из источников сказал FT, что торговое соглашение с Украиной включает пункт о безопасности, который может позволить прекратить поставки. Ранее Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил изданию, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки юридической ситуации.

На прошлой неделе Украина остановила транзит нефти компании „Лукойл“ в Венгрию и Словакию по причине того, что российский концерн находится под западными санкциями. Как напоминает FT, эти две страны добились для себя исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но после прекращения транзита продукции „Лукойла“ по нефтепроводу „Дружба“ Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссиюс просьбой начать консультации в рамках торгового соглашения с Украиной.