ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы

„Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать“, - отметил накануне саммита один европейский дипломат.