ЕС начал переговоры о членстве с Украиной

„Это исторический момент для всех нас, который знаменует собой новую веху в наших отношениях, - сказала она, открывая конференцию. - Переговоры о вступлении, которые мы начинаем сегодня, будут строгими и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решимость и самоотдачу. Мы будем поддерживать вас в ваших усилиях и с нетерпением ждем момента, когда сможем принять вас в качестве полноправного члена Европейского Союза“.