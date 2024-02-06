ЕС может ограничить поездки дипломатов из РФ по Шенгену

В рамках 13-го пакета санкций в отношении России, продолжающей вторжение в Украину, Евросоюз может ограничить поездки российских дипломатов по странам Шенгенской зоны, разрешив им передвигаться лишь в пределах страны, в которой они аккредитованы. С такой идеей выступили власти Чехии, сообщило в понедельник, 5 февраля, издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС.

По этим данным, предложение ограничить поездки сотрудников российских дипмиссий уже включено в проект очередного пакета санкций. Как отмечает далее Politico, данная мера является давней просьбой Чехии, которая в 2023 году настаивала на прекращении свободы передвижения российских дипломатов. В частности, в Праге настаивали, чтобы сотрудникам диппредставительств РФ выдавали специальные визы и виды на жительство.

Запрет на поездки по Шенгену будет непросто реализовать