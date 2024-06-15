ЕС из-за ФРГ не согласовал 14-й пакет санкций против России

Европейский Союз не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за того, что Германию не устроил пункт об ответственности европейских компаний за нарушение штрафных мер. Об этом сообщило в пятницу, 14 июня, агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Следующее обсуждение штрафных мер в отношении России запланировано на 19 июня.