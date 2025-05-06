ЕС инвестирует 500 млн евро в привлечение ученых из США

На фоне ограничений, вводимых президентом США Дональдом Трампом в области науки и исследований, Еврокомиссия планирует выделить дополнительно 500 млн евро для привлечения иностранных ученых , в особенности из Соединенных Штатов. Эта сумма будет инвестирована за период с 2025 по 2027 год в рамках новой программы под названием „Choose Europe for Science“ („Выберите Европу для науки“), заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 5 мая, в Париже.

Новая программа поддержит ученых со всего мира