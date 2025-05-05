ЕС хочет запретить весь импорт газа из РФ в конце 2027 года

По информации Bloomberg, Европейский Союз намерен полностью запретить импорт российского газа в конце 2027 года. Еврокомиссия планирует в июне предложить запрет на закупки газа по новым договорам с РФ и действующим спотовым контрактам, на которые приходится около трети этих поставок, пишет агентство в понедельник, 5 мая, ссылаясь на людей, знакомых с данным вопросом.

Сроки введения запрета зависят от поиска альтернатив

Ограничения могут вступить в силу уже к концу текущего года, но конкретные сроки реализации окончательного запрета газового импорта из РФ будут зависеть от способности стран ЕС обеспечить альтернативные поставки сжиженного газа из других стран, в частности, из США, Катара и Канады, а также африканских государств, пишет Bloomberg. Значительные объемы поставок из Соединенных Штатов и Катара ожидаются лишь с 2027 года, отмечается далее.