ЕС хочет дать Киеву шанс отказаться от „плохой сделки“

Тема российской агрессии против Украины будет первостепенной на Совете ЕС по иностранным делам. В начале заседания в режиме видеоконференции к коллегам по должности присоединится глава МИД Украины Андрей Сибига. Затем министры обсудят дальнейшие шаги по Украине после недавних встреч и инициатив, в том числе в Мюнхене и Париже, а также переговоров в Эр-Рияде между посланниками США и России.