ЕС хочет дать Киеву шанс отказаться от „плохой сделки“

Первоочередная задача Европейского Союза - усилить поддержку Киева в борьбе против российской агрессии, чтобы Украина могла прийти к миру через силу. Об этом заявила высокопоставленная чиновница ЕС на брифинге в Брюсселе в пятницу, 21 февраля. „Мы должны укрепить Украину, тем самым предоставив ей возможность отказаться от плохой сделки“, - сказала представительница Евросоюза.
Она подчеркнула, что в настоящий момент никакого мирного соглашения не существует, и заверила, что Евросоюз полностью разделяет позицию президента Украины Владимира Зеленского и не принимает никаких мирных переговоров без участия Киева и Брюсселя. „Чтобы добиться мира через силу, мы должны действовать быстрее, делать больше и проявлять единство“, - сказала чиновница.
Усиление военной помощи Украине
С этой целью верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас обнародует новую инициативу - расширение военной поддержки Украины Европейским Союзом. Инициатива будет представлена 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза в Брюсселе.
Новый проект предусматривает дополнительные поставки Украине военной помощи, в том числе артиллерийских снарядов, систем ПВО, а также оснащение и обучение целых бригад. В Брюсселе утверждают, что именно с такими запросами к партнерам обратилась украинская сторона.
В ЕС не против, если Венгрия „конструктивно“ воздержится
Каллас рассчитывает получить политическое одобрение всех 27 членов ЕС, а после этого начать прорабатывать технические детали „усиленной поддержки Украины“, как ее называют в Брюсселе. Таким способом Евросоюз подаст „сигнал единства, решительности и срочности“, отметила высокопоставленная чиновница.
Отвечая на вопрос, как в этой ситуации можно обойти потенциальное вето Венгрии, она напомнила, что ранее Совет ЕС прибегал к „конструктивному воздержанию“ некоторых членов Евросоюза от голосования. „Договор об усиленной помощи должен быть заключен на основе единогласия и консенсуса, с использованием конструктивного воздержания, если это необходимо“, - сказала представительница ЕС.
Насколько далеко Венгрия хочет зайти в этом противостоянии большинству в проблеме, затрагивающей основные интересы Евросоюза и даже угрожающей его целостности, неизвестно, отмечают в дипломатических кругах ЕС. Дипломаты также призывают проводить различие между высказываниями отдельных лидеров в соцсетях и дискуссиями в Совете ЕС. Тем не менее на случай блокировки Будапештом инициативы Каллас обсуждаетсяи альтернатива в виде „коалиции желающих“: страны будут предоставлять помощь Киеву за рамками механизмов Евросоюза.
Украина остается главной темой повестки дня
Тема российской агрессии против Украины будет первостепенной на Совете ЕС по иностранным делам. В начале заседания в режиме видеоконференции к коллегам по должности присоединится глава МИД Украины Андрей Сибига. Затем министры обсудят дальнейшие шаги по Украине после недавних встреч и инициатив, в том числе в Мюнхене и Париже, а также переговоров в Эр-Рияде между посланниками США и России.
Министры также обговорят необходимость увеличения расходов на оборону и устойчивого финансирования для обеспечения долгосрочной безопасности как Украины, так и ЕС.
Новые санкции против РФ и Беларуси
Ожидается, что на заседании будет принят 16-й пакет санкций в отношении России и поднят вопрос о более эффективной борьбе с российским „теневым флотом“. „Новый пакет позволит нам закрыть лазейки и противодействовать обходу санкций“, - полагает высокопоставленная чиновница Евросоюза.
Как сообщили DW ранее дипломатические источники, среди новых ограничительных мер в отношении РФ - эмбарго на российский алюминий, запрет на операции с 11 портами и аэропортами в России в обход ограничения цены на нефть, отключение 13 банков от системы SWIFT, приостановка лицензий 8 российских СМИ на вещание в ЕС.
Кроме того, в санкционный список внесут более 70 судов российского „теневого флота“ и десятки физических лиц и организаций Также ожидается, что Совет ЕС решит продлить режим санкций в отношении Беларуси и введет против нее дополнительные меры, аналогичные тем, что действуют в отношении РФ в тех сферах, где это применимо.