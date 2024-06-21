ЕС готовит переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

Впоследствии Бельгия, председательствующая в Совете Европейского Союза, в соцсети Х обнародовала детали предстоящих межправительственных конференций. Так, конференция с Украиной запланирована на 15:30, а с Молдовой - на 18:00 25 июня. Они пройдут в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС.
За неделю до этого Бельгия объявила дату проведения межправительственных конференций с Украиной и Молдовой после того, как постпреды стран Евросоюза в принципе согласовали переговорные рамки для Украины и Молдовы.