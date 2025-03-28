ЕС готовит новый санкционный пакет в отношении РФ

В среду, 26 марта, постпреды ЕС также согласовали „переговорный мандат“ по вопросу о введении штрафных тарифов на импорт российских удобрений. Речь идет о юридически обособленном направлении, которое, однако, связано с основным санкционным треком.

По словам одного из источников, работа „началась, но это очень ранние стадии“. По словам другого собеседника, стороны „ждут предложений“ от Еврокомиссии (ЕК). Третий дипломат указал, что Европейская служба внешних связей (EEAS) и ЕК прорабатывают пакет. „Предложения будут представлены, вероятно, в начале лета“, - указал он. Четвертый диписточник высказал осторожность по поводу сроков, указав: „На данный момент это - слишком спекулятивно. Мы должны посмотреть, как будут развиваться переговоры между США, Россией и Украиной“.

Евросоюз готовит новый, 17-й, санкционный пакет в отношении России. Об этом в четверг, 27 марта, сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатов.

Речь коснулась, в частности, ограничений против „Россельхозбанка“ и иных финансовых организаций“, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями. Кремль требует подключить их к SWIFT и открыть им международные счета. Также упоминались санкции в отношении производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также страховых компаний из этих сфер.

В Кремле 25 марта заявили, что РФ поддержит его только после снятия уже существующих санкций на производство и экспорт продовольствия и удобрений.

Встреча прошла после того, как США и Россия обсудили возможность перемирия в Черном море.

Кулуарная работа в институтах ЕС в Брюсселе проходит на фоне саммита 27 стран ЕС, Великобритании и Украины в Париже 27 марта.

В тексте не уточнялось, должны ли быть сняты только санкции США или всех стран Запада.

Президент США Дональд Трамп 25 марта в ответ на вопрос о требованиях РФ снять санкции ответил: „Мы посмотрим на них и подумаем обо всех них прямо сейчас. Там около пяти-шести условий. Мы посмотрим на все“.

Макрон: Время для отмены санкций еще не пришло

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), премьер-министр Польши Дональд Туск и глава кабмина Великобритании Кейр Стармер заявили, что об отмене рестрикций не может быть и речи.