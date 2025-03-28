ЕС готовит новый санкционный пакет в отношении РФ

Евросоюз готовит новый, 17-й, санкционный пакет в отношении России. Об этом в четверг, 27 марта, сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатов.
По словам одного из источников, работа „началась, но это очень ранние стадии“. По словам другого собеседника, стороны „ждут предложений“ от Еврокомиссии (ЕК). Третий дипломат указал, что Европейская служба внешних связей (EEAS) и ЕК прорабатывают пакет. „Предложения будут представлены, вероятно, в начале лета“, - указал он. Четвертый диписточник высказал осторожность по поводу сроков, указав: „На данный момент это - слишком спекулятивно. Мы должны посмотреть, как будут развиваться переговоры между США, Россией и Украиной“.
В среду, 26 марта, постпреды ЕС также согласовали „переговорный мандат“ по вопросу о введении штрафных тарифов на импорт российских удобрений. Речь идет о юридически обособленном направлении, которое, однако, связано с основным санкционным треком.
Кулуарная работа в институтах ЕС в Брюсселе проходит на фоне саммита 27 стран ЕС, Великобритании и Украины в Париже 27 марта.
Встреча прошла после того, как США и Россия обсудили возможность перемирия в Черном море.
В Кремле хотят снятия ограничений против „Россельхозбанка“
В Кремле 25 марта заявили, что РФ поддержит его только после снятия уже существующих санкций на производство и экспорт продовольствия и удобрений.
Речь коснулась, в частности, ограничений против „Россельхозбанка“ и иных финансовых организаций“, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями. Кремль требует подключить их к SWIFT и открыть им международные счета. Также упоминались санкции в отношении производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также страховых компаний из этих сфер.
В тексте не уточнялось, должны ли быть сняты только санкции США или всех стран Запада.
Президент США Дональд Трамп 25 марта в ответ на вопрос о требованиях РФ снять санкции ответил: „Мы посмотрим на них и подумаем обо всех них прямо сейчас. Там около пяти-шести условий. Мы посмотрим на все“.
Макрон: Время для отмены санкций еще не пришло
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), премьер-министр Польши Дональд Туск и глава кабмина Великобритании Кейр Стармер заявили, что об отмене рестрикций не может быть и речи.
„Нет смысла прекращать санкции до того, как будет достигнут мир - а мы, к сожалению, еще очень далеки от этого“, - заявил Шольц в Париже.
Макрон указал, что антироссийские меры получили „единодушную“ поддержку в Париже, добавив, что „время для отмены санкций еще не пришло“.
„Напротив, мы обсуждали, как усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США и заставить Россию сесть за стол переговоров путем дальнейшего давления со стороны этой группы стран“, - добавил Стармер.
Саммит „коалиции желающих“ в Париже
Европейские лидеры в ходе саммита „коалиции желающих“ в Париже заявили о решимости продолжать многоуровневую поддержку Украины до тех пор, пока она не добьется прочного и справедливого мира.
В ходе встречи, в которой приняли участие представители 31 государства, а также ЕС и НАТО, было объявлено об усилении военной, финансовой и энергетической поддержки Киева, а также о помощи в восстановлении страны, ведущей оборонительную войну против России.