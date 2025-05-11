Эрдоган заявил о „поворотном моменте“ для мира в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в переговорах о перемирии в Украине удалось достичь „исторического поворотного момента“. С такими словами президент Турции выступил в воскресенье, 11 мая, в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
„Эрдоган заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира“, - говорится в сообщении офиса президента Турции в соцсети Х.
Переговоры Эрдогана с Путиным
Позже там же сообщили, что Эрдоган поговорил по телефону и с Владимиром Путиным. Турецкий лидер приветствовал заявление президента РФ о готовности возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле. „Турция готова провести переговоры, которые приведут к окончательному решению“, - говорится в сообщении. „Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров“, - отметил Эрдоган.
Власти РФ подтвердили переговоры Путина с Эрдоганом. „Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира“, - сказано в заявлении Кремля.
Инициатива Кремля о переговорах в Стамбуле
Путин в ночь на 11 мая предложил Украине провести в Стамбуле с 15 мая прямые переговоры о прекращении войны без предварительных условий. Эти слова последовали за предложением Украины и четырех европейских стран о 30-дневном прекращении огня с 12 мая.
Владимир Зеленский заявил после этого, что переговоры с Россией возможны лишь после прекращения огня. Минобороны РФ объявило 11 мая, что уже возобновило боевые действия в Украине после окончания краткосрочного перемирия в честь 9 мая.