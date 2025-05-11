Эрдоган заявил о „поворотном моменте“ для мира в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в переговорах о перемирии в Украине удалось достичь „исторического поворотного момента“. С такими словами президент Турции выступил в воскресенье, 11 мая, в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

„Эрдоган заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира“, - говорится в сообщении офиса президента Турции в соцсети Х.

Переговоры Эрдогана с Путиным