Эрдоган: Турция подаст иск о геноциде в секторе Газа

"Вместе с более 2000 адвокатами мы обратимся в соответствующие инстанции с жалобой о геноциде. Мы будем отслеживать процесс, не оставим на полпути. Цена будет заплачена ", - цитирует агентство главу Турецкой Республики.
Эрдоган о заложниках ХАМАС
В том же выступлении Эрдоган, который 17 ноября совершил первый за три года однодневный рабочий визит в Германию, заявил, что Анкара приложит усилия для освобождения находящихся в руках ХАМАС заложников, если Берлин "сделает шаг" для освобождения "10 000 заложников", находящихся в руках Израиля.
Спустя всего несколько дней после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль, случившегося 7 октября, представители боевиков объявили, что намерены добиваться освобождения всех арабских заключенных в израильских тюрьмах.
"Что подразумевал Эрдоган, называя число 10 000, совершенно непонятно, - комментирует заявление турецкого лидера от 18 ноября агентство dpa. - По данным ООН, в июле текущего года в израильских тюрьмах содержались 1500 палестинцев".
Эрдоган о своем визите в Германию
Выступая перед турецкими студентами 18 ноября, Реджеп Тайип Эрдоган заявил также следующее: "Весь западный мир, крестоносная империалистическая структура вместе. К сожалению, я увидел это во время своего визита (в Германию) накануне вечером. Я увидел это и в президенте".
Во время своего визита в Берлин 17 ноября турецкий лидер встречался как с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, так и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Находясь в Германии, Эрдоган осудил убийства мирных граждан Израиля во время атаки ХАМАС на это государство 7 октября, однако позже назвал эту организацию, признанную в ЕС и США террористической, "освободительной", а Израиль "государством-террористом". "К сожалению, человек, стоящий во главе этого террористического государства, заставил народ восстать против себя. Поэтому его (государства) конец близок", - заявил Эрдоган, не называя имени премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху