Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и передал парламенту

“Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции”, - заявили в администрации.
Напомним, протокол о вступлении Швеции в НАТО ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Турции и Венгрии.
В сентябре Эрдоган заявил, что парламент Турции сдержит свое обещание ратифицировать заявку Швеции в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена подготовит почву для продажи самолетов F-16 Анкаре.
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