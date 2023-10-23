Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и передал парламенту

 
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Recepas Tayyipas Erdoganas
Recepas Tayyipas Erdoganas
ФОТО: EPA - ELTA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и отправил его на рассмотрение в парламент, сообщила пресс-служба его администрации в соцсети X.

“Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции”, - заявили в администрации.

Напомним, протокол о вступлении Швеции в НАТО ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Турции и Венгрии.

В сентябре Эрдоган заявил, что парламент Турции сдержит свое обещание ратифицировать заявку Швеции в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена подготовит почву для продажи самолетов F-16 Анкаре.

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