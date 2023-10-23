Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и передал парламенту

“Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции”, - заявили в администрации.

Напомним, протокол о вступлении Швеции в НАТО ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Турции и Венгрии.