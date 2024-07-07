Эрдоган намерен восстановить отношения Турции и Сирии

Турция готова направить приглашение президенту Сирии Башару Асаду для проведения переговоров по восстановлению отношений между двумя странами. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

„Мы передадим наше приглашение, этим приглашением мы хотим восстановить отношения между Турцией и Сирией на том же уровне, на каком они были в прошлом, - приводит агентство Reuters слова Эрдогана в интервью турецким СМИ. - Наше приглашение может быть передано в любое время“.