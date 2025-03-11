Эр-Рияд может инвестировать в восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели переговоры в Джидде и договорились укреплять инвестиционное сотрудничество. Об этом сообщается на сайтах президента Украины и МИД Саудовской Аравии во вторник, 11 марта.

„Украина заинтересована в активизации сотрудничества в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в инвестициях Саудовской Аравии и ее участии в восстановлении нашей страны. Наследный принц подтвердил намерения инвестировать в Украину и ее будущее“, - пишет украинская сторона.