Эр-Рияд может инвестировать в восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели переговоры в Джидде и договорились укреплять инвестиционное сотрудничество. Об этом сообщается на сайтах президента Украины и МИД Саудовской Аравии во вторник, 11 марта.
„Украина заинтересована в активизации сотрудничества в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в инвестициях Саудовской Аравии и ее участии в восстановлении нашей страны. Наследный принц подтвердил намерения инвестировать в Украину и ее будущее“, - пишет украинская сторона.
Саудовская сторона сообщила, что лидеры „подтвердили решимость укреплять инвестиционные отношения путем создания перспективных инвестиционных и экономических партнерств“ в таких секторах, как энергетика, пищевая промышленность и инфраструктура. Зеленский и бен Сальман также „выразили стремление обсудить возможности сотрудничества в области нефти, газа, их производных и нефтехимии“, добавили в Эр-Рияде.
Саудовская Аравия за уважение границ Украины
В саудовском МИДе добавили, что стороны „рассмотрели усилия по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине“. „Саудовская сторона выразила надежду, что эти усилия будут успешными в прекращении войны в соответствии с международным правом и Уставом ООН, включая уважение принципов суверенитета, международно признанных границ“, - сказано в пресс-релизе.
На сайте президента Украины говорится, что лидеры обсудили посредничество Саудовской Аравии в освобождении пленных и возвращении депортированных украинцев. Зеленский также предложил Эр-Рияду сотрудничать в развитии оборонной промышленности Украины.
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии
11 марта в Джидде также начались переговоры делегаций Украины и США, посвященные частичному прекращению огня между Москвой и Киевом. Американскую делегацию возглавляют госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.
Киев представляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.