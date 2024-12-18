ЕП готовит резолюцию об исторических фальсификациях РФ

Это выступление представителя от политсилы, которая традиционно в Европарламенте выступает против поддержки Украины, стало неожиданностью для других евродепутатов. „Я удивлен, что коллега из партии „Патриоты за Европу“ тоже видит, насколько ужасен Путин, это значит, что некоторые люди учатся, и я очень этому рад. Но то же нельзя сказать об Австрии, ведь там по-прежнему любят Путина и считают хорошим все, что он делает“, - констатировал австрийский евродепутат от группы либералов Гельмут Брандштеттер и призвал Еврокомиссию противостоять манипуляциям Кремля о войне против Украины, целью которых является „захват территории силой, а разума людей - ложью“.