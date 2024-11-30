Энергетический кризис в Европе затягивается. Хватит ли ЕС запасов на новую зиму газовой войны с Россией?

Евросоюз подготовился к этому отопительному сезону заранее. Еще за два месяца до его начала газовые хранилища были заполнены на 90%. Закачанные под землю к концу августа 100 млрд кубометров обеспечивали треть годового потребления. Цены на свет и тепло начали было снижаться, однако природа решила иначе.

После последних двух мягких зим прелюдия к нынешней выдалась морозной. В ноябре отбор газа из хранилищ в связи с ростом спроса на отопление оказался рекордным почти за полтора десятилетия. К началу декабря они были заполнены лишь на 86%. В прошлом году было 96%, два года назад — 93%.