Электролеты в Нью-Йорке: из Манхэттена в аэропорт за 7 минут

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о планах использования электролетов для доставки пассажиров в аэропорты, что позволит сократить время в пути и снизить потребление ископаемого топлива.



Реализовать инициативу планируют в 2025 году.

Компании Joby Aviation и Volocopter уже представили свои пилотные проекты и даже провели пробные полеты.

По плану: путь из Манхэттена в аэропорт Джона Кеннеди займет всего семь минут вместо 50 минут при нормальном трафике.