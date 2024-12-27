"Эль-Аль" приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву

Полёты отменены на неделю „в связи с событиями в воздушном пространстве России“. Решение о возобновлении рейсов будет принято после повторной оценки ситуации на следующей неделе.

25 декабря в Казахстане произошла катастрофа пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines. Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, из них погибли 38, включая членов экипажа.

По данным источников СМИ, самолёт могли сбить российской ракетой ПВО из комплекса „Панцирь“ в районе Грозного, но официальная причина крушения пока не объявлена.

Власти Казахстана заявили, что Россия и Азербайджан свои версии случившегося пока не представили.