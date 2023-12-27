Экспорт оружия из Германии бьет рекорды

В 2023 году правительство Германии выдало на 40% больше разрешений на экспорт вооружений, чем годом ранее - на сумму свыше 11,7 миллиарда евро. Это наивысший показатель за всю историю ФРГ, передает в среду, 27 декабря, информационное агентство dpa, опираясь на данные ответа министерства экономики на запрос депутата бундестага от Союза Сары Вагенкнехт Севим Дагделен.

Согласно этим сведениям, предыдущий рекорд, установленный в 2021 году, - 9,35 миллиарда евро - был уже в середине декабря превышен на 25%.

Приведенные в документе данные относятся к периоду с 1 января по 12 декабря 2023 года, за это время правительственная коалиция одобрила экспорт вооружения на 6,15 миллиарда евро и прочей продукции военного назначения на 5,67 миллиарда евро.

Почти 90% из общего объема предназначалось для стран ЕС и НАТО, Украины и некоторых других стран-союзников, например Японии, Австралии и Южной Кореи.

Более 35 процентов экспорта оружия из ФРГ - для Украины