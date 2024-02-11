Эксперты: интервью Путина Такеру Карлсону – это не журналистика, а политическая акция

Это затея не может достичь результатов, которых от нее ждет Кремль, надеясь, что с помощью подобных интервью Путин вдруг станет популярен в США, а его позиция окажется близка американцам, также отметил Игорь Эйдман: «Конечно, такого не произойдет. К тому же аудитория Карлсона и без того симпатизирует Путину. Это же касается всех ультраправых, будь то Германия или Франция . Другое дело, что у Кремля далеко идущие планы. Российские власти и олигархи (что видно по их информационным ресурсам, телеграм-каналам) только и ждут, как писал классик, «с томлением и упованием», что к власти на очередных выборах придет Трамп, а с ними – люди вроде Карлсона».

В то же время, объясняя, почему Путин так долго и настойчиво обнародовал свою «историческую справку», социолог заметил, что не стоит искать всем действиям Путина рациональное обоснование: «После многих лет наблюдения за этим персонажем я уверен, что Украина для него – сама по себе пункт, на котором он зациклился. Отсюда параноидальные идеи, связанные с покорение соседней страны. Соответственно, все, что с этим связано, – псевдоисторические конструкции, весь дискурс на уровне словоохотливого таксиста или пенсионера на лавочке – это из серии “Остапа понесло”. И вся чепуха, которую он городит, кажется ему настолько важной, что он просто не может остановиться, залезая в дебри. А врет потому, что вошло в привычку». Похоже, Путин считает, что его историческая миссия – в покорении Украины, поэтому он мыслит себе царем или императором и ищет оправдания своим действиям, резюмировал Игорь Эйдман.