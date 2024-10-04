Эксперт: Угледар был важной, но не стратегической точкой

- Конкретные причины не сводятся к недостатку человеческих ресурсов или к недостатку систем вооружения. Причина типична для войны на истощение. Если ты не можешь ничего сделать против возможностей врага, особенно против управляемых авиабомб или массированных ударов артиллерии, потому что нет оружия, которое могло бы противостоять контактному артиллерийскому огню; если у тебя нет систем ПВО среднего радиуса действия, которые могут отогнать вражеские самолеты, сбрасывающие управляемые авиабомбы, - тогда все, что тебе остается, - сидеть в окопе до тех пор, пока ты уже не сможешь удерживать позиции, которые в конце концов будут опустошены российскими бомбовыми ударами . В Угледаре мы увидели ситуацию, при которой, если ты не имеешь того, что можешь использовать против своего врага, то он будет просто давить и уничтожать тебя с расстояния. Ведь управляемые авиабомбы, применяемые русскими, являются примером того, как простые средства, являющиеся модернизированной версией старых и очень простых систем вооружений, становятся очень опасным оружием.