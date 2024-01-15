Эксперт объяснил, что значит сценарий Бундесвера о начале войны в 2025 году

“Bild получил сценарий обучения, который всегда представляет собой вымышленную ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области. Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами. Существующие страны и географические регионы теперь более применимы”, - объяснил Сартс.

Он также подчеркнул, что “это не секретный разведывательный анализ, прогнозирующий развитие ситуации!”.

Накануне газета Bild написала, что НАТО готовится к крупному нападению России на восточный фланг и о сценарии неминуемого начала войны летом 2025 года, ссылаясь на секретный документ Бундесвера.

В Минобороны Германии позже прокомментировали это так: “Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии”, — заявили там.