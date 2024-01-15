Эксперт объяснил, что значит сценарий Бундесвера о начале войны в 2025 году

 
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ФОТО: Reuters/Scanpix

Секретный документ Бундесвера о вероятном вторжении России в страны НАТО весной 2025 года, который получила газета Bild, - это сценарий учений. Об этом сообщил в соцсети X директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс (это организация не выступает официально от имени НАТО).

“Bild получил сценарий обучения, который всегда представляет собой вымышленную ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области. Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами. Существующие страны и географические регионы теперь более применимы”, - объяснил Сартс.

Он также подчеркнул, что “это не секретный разведывательный анализ, прогнозирующий развитие ситуации!”.

Накануне газета Bild написала, что НАТО готовится к крупному нападению России на восточный фланг и о сценарии неминуемого начала войны летом 2025 года, ссылаясь на секретный документ Бундесвера.

В Минобороны Германии позже прокомментировали это так: “Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии”, — заявили там.

Справка с сайта Центра: Центр передового опыта стратегических коммуникаций НАТО — это многонациональная и аккредитованная НАТО международная военная организация, которая не является частью командной структуры НАТО и не подчиняется каким-либо другим структурам НАТО. Таким образом, Центр не выступает от имени НАТО.

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