Эксперт о Грузии и Китае: отмена виз - лишь видимая часть айсберга

Согласно данным за 2023 год грузинской Национальной статистической службы, Китай (более $1,6 млрд) занял четвертое место по внешнеторговому товарообороту Грузии. Впереди - Турция, Россия и США. Общий внешнеторговый оборот Грузии составил более $21,5 млрд.
Китай может быть заинтересован в контроле транзитного или логистического потенциала в Южном Кавказе.
“Любой транзитный потенциал хоть через Армению, это если брать юг, север или восток запад через Азербайджан, Грузию, без Грузии тут не обойтись чисто физически. При всех там открытиях дорог, которые соединит материковый Азербайджан с Нахичевани (эксклав - Delfi), далее Турция и так далее. Китаю — это очень интересно”, - считает Владимир Копчак.
Если Китай станет реализовывать и затянувшуюся реализацию проекта строительства порта Анаклия на Черном море, то это может нести риски для Грузии в сохранении статуса оккупированных территорий и пойти на руку РФ.
“Будут давить на Тбилиси по открытию, скажем так, дороги и торговли с Абхазией оккупированной, и через Абхазию. В этом заинтересована Россия, опять же, хаб в интересах России в том числе”, - отмечает эксперт.
Китай - один из главных векторов грузинского правительства. Это может быть частью поиска “подушки безопасности” на случай эскалации со стороны России для Грузии, которая так и не получила приглашение в НАТО. Однако КНР устраивала бы аннексия РФ оккупированных грузинских Южной Осетии и Абхазии.
“Китай не будет давить, скажет как по примеру Киева, что: “Уважаемый Тбилиси, надо уважать реалии, и так далее. То есть, если, например, весь Южный Кавказ ушел бы под сформировавшийся проект СССР 2.0, вот этот СССР 2.0 как прокси Китая, устраивал бы Пекин. Никаких там угроз их проектам, существующим или потенциальным”, - добавил эксперт.