Эксперт о Грузии и Китае: отмена виз - лишь видимая часть айсберга

Если Китай станет реализовывать и затянувшуюся реализацию проекта строительства порта Анаклия на Черном море, то это может нести риски для Грузии в сохранении статуса оккупированных территорий и пойти на руку РФ.

“Любой транзитный потенциал хоть через Армению, это если брать юг, север или восток запад через Азербайджан , Грузию, без Грузии тут не обойтись чисто физически. При всех там открытиях дорог, которые соединит материковый Азербайджан с Нахичевани (эксклав - Delfi), далее Турция и так далее. Китаю — это очень интересно”, - считает Владимир Копчак.

Согласно данным за 2023 год грузинской Национальной статистической службы, Китай (более $1,6 млрд) занял четвертое место по внешнеторговому товарообороту Грузии. Впереди - Турция , Россия и США . Общий внешнеторговый оборот Грузии составил более $21,5 млрд.

“Будут давить на Тбилиси по открытию, скажем так, дороги и торговли с Абхазией оккупированной, и через Абхазию. В этом заинтересована Россия, опять же, хаб в интересах России в том числе”, - отмечает эксперт.

Китай - один из главных векторов грузинского правительства. Это может быть частью поиска “подушки безопасности” на случай эскалации со стороны России для Грузии, которая так и не получила приглашение в НАТО. Однако КНР устраивала бы аннексия РФ оккупированных грузинских Южной Осетии и Абхазии.