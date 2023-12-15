Эксперт: Европа должна осознать угрозу поражения Украины

Бенджамин Таллис: Цель этого письма - заставить пробудиться и политиков, и простых граждан на фоне стоящей у нас на пороге опасности, которую они не видят. Ведь наступило некое самоуспокоение по поводу происходящего в Украине, а это является прямой угрозой для наших демократий в Европе и мире. Поэтому мы хотим донести до людей эту необходимость и срочность осознания того, что для защиты от этой угрозы, мы должны обеспечить Украину всем, что ей необходимо для победы, а не просто достаточными средствами для того, чтобы не потерпеть поражения. Следовательно, должно быть больше оружия, больше боеприпасов, более последовательная поддержка для того, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, чтобы сдержать ее от дальнейшего нападения на демократии в Европе.