Экс-президент Германии выступает за поставки ракет Украине

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук подверг острой критике осторожную позицию правительства по вопросу поставок Украине ракет Taurus.

"В условиях изнурительной позиционной войны и отвратительных авиаударов по украинскому гражданскому населению я с тревогой смотрю на то, что мы делаем, и задаюсь вопросом, достаточна ли наша поддержка", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 января.

Отвечая на вопрос о поставке немецких крылатых ракет Taurus, запрошенных Украиной, Гаук сказал: "Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров я больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов".