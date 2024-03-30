Экс-президент ФРГ продстерег немцев от страха перед Путиным

"Я не вижу вовлечения в войну из-за TAURUS, не видят этого и соответствующие эксперты по международному праву и военные эксперты", - сказал Гаук. Ранее экс-президент уже рассказывал, что обсуждал проблему TAURUS с военными экспертами и после этих разговоров пришел к выводу, что ФРГ должна передать Киеву это оружие. "Мы должны это сделать (помочь Украине. - Ред.), используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если " и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств", - подчеркивал Гаук.