Экс-офицера бундесвера осудили за шпионаж в пользу РФ

Бывший офицер бундесвера Томас Х. (Thomas H.) признан виновным в шпионаже в пользу России за то, что передавал властям РФ военную информацию о вооруженных силах Германии. Высший земельный суд в Дюссельдорфе в понедельник, 27 мая приговорил 54-летнего экс-капитана к тюремному заключению сроком три с половиной года, передает корреспондент DW.

Ранее на судебном заседании в апреле 2024 года подсудимый признал свою вину и тот факт, что он обращался в Генеральное консульство РФ в Бонне с предложением передачи секретной информации. Говоря о своих мотивах, Томас Х. заявил, что им двигал страх перед ядерной эскалацией войны в Украине.